No va a gustar en Boca: La Volpe afirmó que con VAR en la Superliga River era campeón

Luego de igualar en 1 ante Atlético Tucumán, a River se le escapó una posibilidad única de coronarse como campeón de la Superliga Argentina por primera vez con Marcelo Gallardo al mando.

Boca, realizando un sprint final más que envidiable y potenciando aún más los tropiezos de La Banda en las últimas jornadas, se impuso ante Gimnasia de La Plata en la Bombonera y le arrebató al Millonario el tan ansiado título local.

Aunque el trabajo de Miguel Ángel Russo fue validado y felicitado por propios y ajenos, en el cuadro de Núñez quedó cierto fastidio por el arbitraje impuesto por Patricio Loustau, quien tuvo varias fallas de grueso calibre.

En diálogo con Ataque Futbolero, Ricardo La Volpe, entrenador recientemente retirado de su actividad profesional, se tomó unos instantes para hacer referencia a cómo se resolvió la Superliga y afirmó. Comenzando por el punto si Boca era el justo campeón del torneo local, el ex DT explicó: "No es si es justo o no. Agarró Russo y ganó los partidos. Algunas veces gustaba, otras veces no, pero finalmente los partidos se ganaban".

Basándose en su entendimiento del fútbol, Ricardo, tomando como posta el trabajo realizado por los dos clubes argentinos a lo largo del torneo, manifestó: "Era más lógico el campeonato para River que para Boca".

"Si en Argentina estuviera el VAR, era campeón River. Y nadie lo dijo. No analizan cosas: no le dan un penal y le anulan un gol que no era fuera de lugar", continuó indicando que con la presencia del árbitro asistente de video el trofeo hubiera quedado en manos del equipo de Marcelo Gallardo.

