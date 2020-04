Despedida picante: La Volpe se retiró, le pegó a Boca y elogió a River

"Ya me pesó la edad", dijo Ricardo La Volpe para anunciar que con 68 años, abandona todo tipo de actividad profesional.

Fue jugador, tuvo una larga trayectoria como entrenador y ahora quiere disfrutar su vida tranquilo, sin la presión que el fútbol siempre impone.

"A mí me gusta River, ese fútbol moderno, creativo, que arriesga, una filosofía futbolística".



Ricardo La Volpe ✍. pic.twitter.com/zA44SefVj3 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 23, 2020

En Argentina no dejó una muy buena imagen, ya que lo más recordado es cuando perdió un campeonato insólito como DT de Boca.

Su equipo necesitaba sacar un punto de nueve para ser primero, pero perdió los tres duelos al hilo y se le escapó la posibilidad.

Haciendo un repaso por lo que fue su carrera, habló de ese momento: "No pasa solamente por un técnico. Pasa también por el grupo de jugadores, que sentían que se jugaban ganar el tricampeonato. La calentura, en un 30 por ciento, ya era en el partido con Belgrano, que era accesible. Uno como DT siente que el equipo estaba medio sobrado, no entendió que había que ganarlo. Pasó. En el partido con Lanús, había que poner un poco más de fuerza: pataditas, dureza, hacer sentir al rival que están en cancha de Boca y queremos salir campeón".

De igual manera, lo que más ruido hizo fue cuando le pegó al Xeneize, para terminar elogiando al eterno rival: "Alguna vez Boca tuvo el gran fútbol... No me va a gustar ese fútbol. Cagna, Serna y Traverso. Tres volantes que lo único que sabían era quitar. Si tenían que dar un pase de 10 metros, se equivocaban. Se resolvía con dos puntas buenos. Empezó con Guillermo, Palermo y Riquelme. Está perfecto, ganaron todo. Pero no me gusta ese fútbol. No me llena. A mí me gusta River, ese fútbol moderno, creativo, que arriesga, una filosofía futbolística". Polémico...

