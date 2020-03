Nos rompió el corazón: Javi García tiene que pagar multa por jugar con pantalón largo

El nombre de Javier García quedará por siempre en la memoria de los hinchas de Racing Club de Avellaneda.

El arquero fue fundamental en la victoria por 1 a 0 ante Independiente en uno de los clásicos más recordados de todos los tiempos.

En una entrevista brindada a Infobae, Javi contó que fue varias veces multado por un detalle característico en su vestimenta.

"Me ponen multas por usar los pantalones largos. Me quiero morir... Por Copa Libertadores ya me lo prohibieron. Y en el último partido con Aldosivi me hicieron subir las medias. Están bravos con eso", lanzó.

El exarquero de Boca y Tigre confesó también que tuvo que hacerse cargo del valor de la sanción el año pasado: "Ahora no me llegó ninguna pero en el 2019 pagué una multa fuerte. Hablé con (Diego) Milito y el club me la hizo pagar a mí".

También aprovechó para pedir un comentarista 'arquero' en las transmisiones deportivas: "Ya el latiguillo del relator, cuando hay un centro abierto y la pelota cae más allá del punto del penal es decir “el arquero se quedó”. Y por ahí la pelota cayó lejos... El comentarista no explica “el arquero no tenía que salir”. A la gente le queda eso en la cabeza y decís “éste no salió, no es salidor”.

