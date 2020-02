En toda una gran polémica se ha convertido el tema de la llegada del canal Win Sports + a los hogares colombianos ya que son muchos los seguidores del fútbol profesional colombiano que no están de acuerdo con el pago de esta señal.

Mientras los días continúan y la campaña de #LoPagaráSuMadre se hace más fuerte en las redes sociales y en los estadios del país, se siguen conociendo detalles de cómo va la venta del canal a los usuarios de los cableoperadores que ofrecen el servicio.

Y pues, según el periodista Paolo Arenas, la cosa no va bien teniendo en cuenta todo lo que contó en su cuenta de Twitter y más porque una de las empresas que presta el servicio de televisión está bastante preocupada.

"Acabo de hablar con alguien MUY importante en DirecTV Colombia y está preocupadísimo por la caída de recargas que hubo el fin de semana en sus planes prepago. Me la calificó de histórica", inicia Arenas su hilo.

Y luego afirma: "Esto se debe, le dije yo, a que la gente recargaba para ver el partido de su equipo el fin de semana y ahora tienen que pagar una cifra que muchos consideran absurda. No me respondió directamente, culpó a la piratería y me dijo que van a ir con todo contra ella".

Sobre Win + y sus suscriptores nuevos.



Sobre cómo combatirán la piratería aseguró: "En los juegos, por momentos, va a salir el código del decodificador en pantalla. Ya con eso saben quien les piratea y tumban la señal (no creo que metan cargos, aunque es ilegal)".

Finalmente, acerca del número de suscriptores contó: "En cuanto a la cantidad de suscriptores que pagaron los 30mil, no me pasó el dato. No se si porque aún no lo tiene o porque se lo guardó. Voy a averiguar en otros cable-operadores a ver si consigo esa cifra y sus medidas contra la piratería".

