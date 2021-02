"Nunca me respondieron": Emanuel Herrera contra dirigencia de Cristal por su partida

Emanuel Herrera, en @VocesFutbolPeru: "Conmigo no se comunico nadie, ni el Presidente del club, ni el Gerente Deportivo, nadie me dijo gracias, tampoco me llamó Roberto Mosquera. Me duele que no me hayan llamado para despedirse por lo menos. Solo escribieron en redes sociales". pic.twitter.com/d3BfjOIDdP