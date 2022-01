Once Caldas: un campeón de América que cambiaría de nombre

Once Caldas es uno de los clubes más tradicionales de Colombia, y como dato histórico, en 2004 se consagró con la competición más importante de Sudamérica, la Copa Libertadores, la cual obtuvo al vencer al vigente campeón, en ese momento, Boca Juniors.

Cuando se quedó con el torneo continental, luego fue a jugar la Copa intercontinental, ante un Porto plagado de estrellas y dirigido magistralmente por José Mourinho y luego por Víctor Fernández. Allí en el crucial partido cayó, pero hizo un buen partido, tanto así que el campeón también, al igual que con los Xeneiezes, se definió por penales.

Ahora, esas mieles del triunfo han quedado en los anales de la historia, ya que de un tiempo para acá, el ‘Blanco Blanco’ como es conocido en tierras cafeteras, ha venido de capa caída y los títulos se han quedado en el pasado. Se están viviendo las ‘vacas flacas’.

Y como para completar ese discreto presente, uno de los periodistas más reconocidos de Colombia y de Manizales, la ciudad de Once Caldas, indicó en su Twitter que: “rotas relaciones entre Once Caldas y el gobierno de Caldas, incluida la licorera. El equipo desde hoy se llama ONCE DAF DE LA MONTAÑA. Kenworth pagará un nuevo delantero", fue lo dicho por Esteban Jaramillo.

Según lo dicho por el comunicador, el club ahora pasará a tener el nombre de una marca de vehículos de carga pesada, que de acuerdo a su información aportaría un dinero para fichar a un atacante; uno que necesita la institución, porque los recientes resultados no han sido de lo mejor.

Claro está que el cuadro Albo ha tenido varios nombres en su historia: Deportes Caldas, Once Caldas, Once Phillips, Cristal Caldas, Varta Caldas, han sido las denominaciones que ha tenido el club en el cual, en 2004 tuvo hombres de selección Colombia, como el caso del arquero, Juan Carlos Henao.