PSG en el fútbol peruano: ESPN tuvo particular blooper en televisión

Hace unos tiempos, el campeonato descentralizalizado del fútbol peruano fue rebautizado. Desde hace unos años, se llama Liga 1 y esto, hay que decirlo, se presta a ciertas confusiones.

Y es que el torneo francés tiene el mismo nombre pero, obviamente, en su idioma. La Ligue 1 es uno de los torneos más competitivos del mundo con grandes jugadores como Neymar y Mbappe.

Por esto, muchas veces sucede que se usa el nombre de un torneo en nombre de otro. Obviamente, eso, en Perú causa gracia, pues el nivel de las ligas es diametralmente opuesto.

Incluso los más expertos se equivocan. En las últimas horas, por ejemplo, el propio canal de televisión ESPN tuvo este error a la hora de promocionar un partido.

Y es que los de Disney pusieron que el partido de este domingo entre PSG y el Marsella era por la Liga 1. De hecho, hasta se le puso el logo del torneo peruano.

Obviamente, esto causó las burlas de algunos en las redes. La reconocida página Out of Context fútbol peruano no hizo excepción y subió la captura. Acá se las dejamos.

pic.twitter.com/wBu4zVyyBh — out of context fútbol peruano (@oocontextfp) February 7, 2021

