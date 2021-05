Lunati confesó a qué equipo le regaló un "penalcito" y explicó por qué

Pablo Lunati es uno de los exárbitros más mediáticos que tiene el fútbol argentino. Después de su retiro, el hombre de 53 años confesó ser hincha fanático de River y se encarga de demostrarlo todos los días. Sin embargo, pese a esa pasión que disimuló dentro de los campos de juego, fue el encargado de impartir justicia en muchos partidos importantes, incluyendo Superclásicos.

Desde que reveló su amor por la Banda, muchos pusieron en duda algunas decisiones que tomó en el pasado dirigiendo choques importantes, pero el siempre aseguró que nunca se dejó llevar por los colores a la hora de cobrar a favor o en contra de alguien. Más allá de su identificación con Núñez, Lunati reveló que un día le cobró un 'penalcito' a un equipo, pero no es el que todos piensan.

"Los árbitros salen en la tapa de los diarios por dirigir mal, no por dirigir bien", manifestó Pablo en diálogo con Planeta Gol de TyC Sports. Cuando le preguntaron si él salió en alguna tapa, fue sincero: “Yo salí cuando le di un penal al Cholo... Un penalcito era, pero se retiraba. No influía nada de nada. Un penal que yo normalmente no cobraba".

Tras tirar ese bombazo, el exárbitro contó otra curiosidad: "Pero bueno, se retiraba el Cholito, que ya agarraba Racing, tengo la 14 (la camiseta) guardada”. ¡Insólito!

El día que Lunati casi "se hizo popo" en la cancha

“Me hice caca en la cancha, no aguantaba. No quería pasar ni cerca de un jugador. Fue en Rafaela, iban 20, 25 minutos del primer tiempo. No amonesté a nadie, imaginate. Llegué al vestuario y me tuve que bañar; vestido. No aguantaba, era una presión muy fuerte en el estómago. Por ahí decís: ‘Es un gasecito’, pero fue más, se pudrió todo, mal, muy mal... Me hice popó encima”.

