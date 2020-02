Pese a que se cerró la salida de Pablo Pérez de Independiente, siguen las repercusiones por su rescisión. Pasó de ser un jugador fundamental a ser prescindible para el club.

Se habló mucho de su ida y sobre de todo del costo que tenía que afrontar el Rojo. En una entrevista con Fox Sports Radio, el volante desmintió varias teorías.

"Nunca me imaginé que con Boca iba a ser mi último partido. Yo pensé que seguía", empezó declarando el ex-Xeneize.

Y agregó: "Con Independiente veníamos hablando desde las vacaciones por una rescisión de contrato porque no se me podía pagar. Después, ya no se habló más. La expulsión revivió esa salida, hablamos y me fui".

"NUNCA ME IMAGINÉ QUE CON BOCA IBA A SER MI ÚLTIMO PARTIDO; LA ROJA SE VE QUE REAVIVÓ LA RESCISIÓN"#FOXRadio | Pablo Pérez, flamante refuerzo de Newell's, ante su salida de Independiente. pic.twitter.com/PLgwquhyl5 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 7, 2020

El mediocampista apuntó contra la dirigencia y aclaró que pasaron de querer que se vaya a sostenerlo en el plantel. Era tenido en cuenta por Lucas Pusinera.

Además, aclaró que hizo un esfuerzo económico importante para no perjudicar al Rojo. Desmintió los números que se hablaron en los medios.

