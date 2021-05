El mejor juego del mundo: destruí drones y esquivá amarillas con Pablo Pérez

Argentina, un país hermoso. Este martes, en la tarde de Twitter, encontramos la razón número un millón dos de por qué esa frase es siempre correcta. ¿Lo mejor? Encontramos la nueva razón en un lugar realmente insólito.

A tráves de sus redes sociales, Carpincho Games publicó la creación de un videojuego que se puedo jugar a tráves del sitio web Scratch y que lo realizaron con la colaboración de Chulengol, el dibujante que mejor sabe interpretar el fútbol argentino desde el lado del humor.

+ Hacé clic acá para jugar a Pobla Peres vs. Drone Invaders

¿De qué se trata el juego? El usuario debe interpretar a Pablo Pérez y sobrevivir a una invasión de drones. Sí, así como leés. En el medio que los rompe con pelotas al aire también tiene eludiar tarjetas amarillas que le tiran los objetos voladores.

Sí, por escándalo, el mejor videojuego del mundo. Correte, Fortnite, que hay muchos drones por destruir y muchas tarjetas amarillas que esquivar.

¿Qué pasó con Pablo Pérez y un dron en el Clásico de Rosario?:

Durante la primera parte, antes de la apertura del marcador de Rosario Central, en el estadio del dueño apareció un drone con una bandera para cargar a Newell's. El juego se paró por la aparición del objeto volador hasta que un jugador lo bajó. No obstante, Pablo Pérez lo vio y no estaba muy seguro de si podía volver a levantarse: no dudó. Lo reventó a patadas y hasta le tiró una pelota. KO.

