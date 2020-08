Papu Gómez reveló que Boca lo llamó en 2019: contó por qué dijo que no

A sus 32 años, Alejandro El Papu Gómez está viviendo el mejor momento de su carrera profesional y es la máxima figura del Atalanta, el equipo revelación de Europa y que fue uno de los mejores en la temporada de la Serie A.

Sin embargo, a comienzos del año pasado, el atacante confesó que tuvo una importante oferta para dejar Bérgamo después de seis años: nada menos que un llamado de Boca. Así lo contó este jueves en una entrevista con 90 Minutos de Fútbol.

"El año pasado, apenas asumió Alfaro, que seguramente me tiene un aprecio porque me tuvo en Arsenal, salímos campeones de la Sudamericana, y estaba Burdisso con Aníbal Matellán, que Aníbal es muy amigo mío, jugamos juntos en Arsenal: me llamaron, me dijeron si me gustaría volver", aseguró el Papu.

"EL AÑO PASADO ME LLAMÓ ALFARO PARA IR A BOCA"#90MinutosFOX - Papu Gómez reconoció el interés del ex entrenador Xeneize para que regrese a Argentina, pero aclaró que es muy difícil tomar la decisión de dejar Atalanta. pic.twitter.com/UykO2mFW4M — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 6, 2020

Además, sentenció: "Yo con el Atalanta tengo contrato hasta 2022, soy el capitán del equipo, estamos jugando Champions... no me puedo ir por una locura de decir 'nos vamos'. Aparte porque no me dejan tampoco, no es que decido yo. El presidente me tiene un afecto, acá soy un poco la imagen del equipo, de la ciudad. No es que agarro y digo 'me voy'".

Hoy, lógicamente, el tiempo le dio la razón: está en cuartos de final de la Champions League y a tres partidos de soñar con ser campeón de Europa. A sus 32 años, donde diez de ellos lo ha vivido en Europa, es muy difícil su regreso al fútbol argentino.

