Agenda de hoy, domingo 15 de noviembre: Liga Argentina, Liga BetPlay, Nations League y más

Este domingo 15 de noviembre tendremos una gran jornada de fútbol en la cual se llevarán a cabo partidos por la Liga Profesional de Argentina, la Liga de las Naciones de la UEFA, la Liga BetPlay de Colombia y un amistoso internacional.

Entre los duelos más interesantes se encuentran: Boca vs. Talleres; Defensa y Justicia vs. Independiente; Guatemala vs. Honduras; Bélgica vs. Inglaterra; Holanda vs. Bosnia; Italia vs. Polonia y siete juegos en simultáneo para definir la Liga BetPlay, entre otros.

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Liga Profesional de Fútbol de Argentina

Huracán vs. Gimnasia | Jornada 3

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Estudiantes vs. Argentinos | Jornada 3

16:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:15 VEN, BOL

14:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:15 CDMX

Defensa y Justicia vs. Independiente | Jornada 3

18:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:45 VEN, BOL

16:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:45 CDMX

Boca vs. Talleres | Jornada 3

21:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:15 VEN, BOL

19:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:15 CDMX

Amistosos Internacionales

Guatemala vs. Honduras

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 PAN, COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 GUA, HON, CDMX

UEFA Nations League

Macedonia del Norte vs. Estonia | Jornada 5

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Eslovaquia vs. Escocia | Jornada 5

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Albania vs. Kazajistán | Jornada 5

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Bielorrusia vs. Lituania | Jornada 5

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Bulgaria vs. Lituania | Jornada 5

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Georgia vs. Armenia | Jornada 5

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Países Bajos vs. Bosnia y Herzegovina | Jornada 5

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Turquía vs. Rusia | Jornada 5

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Gales vs. Irlanda | Jornada 5

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Austria vs. Irlanda del Norte | Jornada 5

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Bélgica vs. Inglaterra | Jornada 5

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

República Checa vs. Israel | Jornada 5

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Dinamarca vs. Islandia | Jornada 5

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Hungría vs. Serbia | Jornada 5

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Italia vs. Polonia | Jornada 5

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Moldavia vs. Grecia | Jornada 5

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Eslovenia vs. Kosovo | Jornada 5

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Liga BetPlay de Colombia

América de Cali vs. La Equidad | Jornada 20

20:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Junior vs. Boyacá Chicó | Jornada 20

20:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Atlético Nacional vs. Cúcuta | Jornada 20

20:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Deportes Tolima vs. Once Caldas | Jornada 20

20:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto | Jornada 20

20:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Millonarios vs. Alianza Petrolera | Jornada 20

20:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Rionegro Águilas vs. Deportivo Cali | Jornada 20

20:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

