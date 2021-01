Bien cotizado: Pedro Aquino entre los volantes mejores pagados de la Liga MX

Luego de ser campeón con León en la Liga MX, el volante de la selección peruana Pedro Aquino fichó por América, uno de los equipos más populares y además el más ganador del fútbol mexicano.

Con la incorporación a las Águilas, el exjugador de Sporting Cristal entro a la lista de los diez volantes mejores pagados de México. Pedro ocupa el puesto 10 de la lista con 5.5 millones de dólares, según la información recopilada por Depor de la web alemana transfermarket.

�� | Llegó y se adueñó de la media ������ pic.twitter.com/AOpEu39ICw — Club América (@ClubAmerica) January 6, 2021

El jugador que lidera la lista es el uruguayo Leonardo Fernández de Tigres con 9.2 millones de dólares. La lista la completan Robero Alvarado (Cruz Azul), Carlos Rodríguez (Monterrey), Víctor Guzmán (Pachuca), Maximiliano Meza (Monterrey), Fernando Gorriarán (Santos Laguna), Luis Romo (Cruz Azul), Guido Pizarro (Tigres) y Richard Sánchez (América).

Aunque desde América deseaban contar con Pedro Aquino, el volante no hubiera llegado a las Águilas de no ser por el título conseguido con León: "Había conversado dos veces antes, acerca de que nosotros queríamos salir campeones y salir a buscar un reto más grande. Igual, si no salíamos ganadores nos quedábamos en León".

Pedro Aquino jugará en su tercer equipo del extranjero y también de la Liga MX. Antes estuvo en Lobos BUAP y posteriormente en León.

