Jorge Fossati tiene que ser frío y cruel a la hora de tomar decisiones en la interna del equipo de todos. La Selección Peruana camina con él estando con cabeza puesta en lo mejor para La Blanquirroja . Por eso, no puede dejar llevarse por sentimentalismos como tal, y dejar de lado a un mundialista es tarea complicada, pero alguien lo debe hacer. En este caso, El Nonno , lo hizo, pero también recibió un vuelto como se dice, con contenido para poder interpretar con bastante calma, porque puede significar muchas cosas.

¿Cuál fue el mensaje de Pedro Aquino para Jorge Fossati?

Como bien lo mencionamos en el titular del artículo, una vez que se conoció que Pedro Aquino no estaría entre los principales llamados. Se dio una reflexión bastante personal del ex Sporting Cristal, la cual seguramente traerá varios comentarios en un futuro intermedio. Porque él siente que estaba en buen momento, y obviamente, hubiese servido ante rivales como Chile y el propio Argentina: “Trabaja duro, en silencio… y deja que el éxito haga todo el ruido”.

¿Qué mencionó Jorge Fossati sobre el no llamado a Pedro Aquino?

La palabra de Jorge Fossati para explicar lo que pasa con el jugador, puede ser bastante fría, pero real: “Lamentablemente, ha tenido una temporada muy irregular por temas de lesión, no es que nosotros desconozcamos quién es Pedro Aquino. Al contrario, te puedo asegurar que hacemos fuerzas para verlo bien. Él está jugando, algún partido juega de entrada, algunos juega de salida. Pero un día entró a los 50′ o 60′ minutos y hoy consideramos que no está con el ritmo para ser uno o dos en su posición o en sus posiciones (ser convocado)”.

¿Qué dijo Pedro Aquino en la previa de la convocatoria?

Lo más doloroso seguramente para Pedro Aquino, es que pidió casi de rodillas ser convocado para estos partidos. En una charla con Radio Ovación, se mostró muy expectante de lo que pueda pasar, al punto de pedir su regreso de forma abierta: “La verdad que siempre he tenido la chance de hablar con el comando técnico de la selección. Todos estuvieron pendientes de mí y el área médica se mantuvo en conversación constante con gente del Santos Laguna. Eso hizo que me sienta tranquilo”.

No solo queda ahí lo que dice La Roca. Porque habla desde un lado muy emotivo en lo personal, debido a que se siente parte del grupo, pero antes de saber la verdad, mencionaba lo siguiente en la nota con la radio deportiva: “Es algo frustrante no poder aportar un granito de arena en la selección. Uno se siente identificado con el grupo y no estar cerca de ellos es chocante. Me muero de ganas por volver a vestir la camiseta de la bicolor. Espero ver mi nombre en la lista de convocados y realmente estoy con ganas y mucha ilusión”.