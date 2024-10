La vida nos presenta oportunidades donde los jugadores pueden ser malas noticias si se lesionan y terminan desconvocados. Pero el universo de profesionales en la Selección Peruana es un poco amplio, para ubicar reemplazos, los cuales puedan igualar niveles, o superarlos dependiendo cómo viene la mano. En este caso Jorge Fossati debe tomar decisiones urgentes, para no sentir la ausencia de Renato Tapia, quien quedó fuera.

¿Quién debe reemplazar en Perú a Renato Tapia?

Hay un nombre que gusta mucho en el público general, porque juega bien, mete bastante, y no desentonó cuando se puso la sagrada camiseta de la Selección Peruana. Se trata de Pedro Aquino, quien no ha sido llamado por Jorge Fossati, pero podría ser convocado si lo siente como urgencia absoluta. Aunque, parece que jugará ahí Jorge Murrugarra porque lo conoce bien El Nonno. Lo cual se considera muchas veces como una bala perdida, por lo que pueda entregar el volante de Universitario de Deportes.

¿Qué dicen sobre la posible convocatoria de Pedro Aquino?

Juan Manuel Vargas fue claro a la hora de proponer al posible reemplazo de Renato Tapia para los partidos contra Uruguay y Brasil. Presentó a un jugador que gusta mucho en el medio local, considerado como un enorme futbolista, con condiciones hasta superiores que el propio Renato Tapia, según el voto popular: “Me gusta Pedro Aquino (como volante ancla). En los partidos con la bicolor, él le pone el doble (de ganas); por eso me gusta cómo juega”.

El presente de Pedro Aquino no es el mejor, está volviendo lentamente a competir con el Santos Laguna, suma un puñado de minutos, y posiblemente eso desencante a Jorge Fossati para estos partidos. No olvidemos, que La Roca es del grupo de jugadores mundialistas, quienes lograron clasificar a Rusia 2018. Tiene un nombre ganado, y no podría ser descartado de raíz porque cuenta con una experiencia importante. Veremos si ahora lo llaman o queda para las siguientes fechas de Eliminatorias Sudamericanas.

Pedro Aquino jugando en la Selección Peruana. (Foto: IMAGO).

¿Cómo formaría Perú contra la Selección Uruguaya?

La Selección Peruana ha trabajado de esta manera contra Uruguay por Eliminatorias Sudamericanas: “Para esta práctica, Jorge Fossati volvió a parar un once tentativo, siempre con el 3-5-2 como sistema principal. En la alineación estuvieron Carlos Cáceda en el arco; Aldo Corzo, Carlos Zambrano y Renzo Garcés en la defensa; Jorge Murrugarra como volante de contención, junto a Horacio Calcaterra y Jean Pierre Archimbaud de interiores; Edison Flores como carrilero por izquierda y Andy Polo por derecha; mientras Alex Valera y Luis Ramos compartieron el ataque”.