Pedro García lo pide: "Dependemos de Jefferson Farfán para ir al Mundial"

Debido a una lesión en la rodilla, Jefferson Farfán es dura para enfrentar a Paraguay y Brasil en la fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Por el momento, Jefferson está entrenando a la par de sus compañeros en la Videna bajo los órdenes de Ricardo Gareca, pero se desconoce si estará presente en al menos uno de los partidos.

Jefferson Farfán de 35 años disputará su quinta Eliminatoria (debutó en la primera fecha en las clasificatorias a Alemania 2006) y aunque para algunos Jeffry debe ser suplente teniendo en cuenta que llegará con 37 años en caso de clasificar al Mundial, además de no tener equipo, para el periodista de Movistar Deportes, Pedro García, la presencia de Farfán sigue siendo importante.

"La Eliminatoria es larga, son 18 partidos. A Jefferson Farfán lo quiero siempre, es más, diría que dependemos de él para clasificar al mundial porque es un buen delantero. Él nos puede hacer ganar. En caso esté lesionado, no me gustaría que juegue y perderlo para otras fechas. Iría a lo seguro, no jugaría con su lesión en la rodilla", indicó el periodista.

Aunque Paolo Guerrero es el máximo anotador de la selección peruana, Jefferson Farfán es delantero peruano con más goles en las Eliminatorias, estuvo presente anotando desde su primera Eliminatoria (gol a Paraguay el 2003 en el Estadio Nacional), hasta la de Rusia 2018.

De no estar presente como delantero, la alternativa para reemplazarlo es Raúl Ruidíaz o Aldair Rodríguez, atacante recientemente contratado por América de Cali de Colombia, luego de ser el goleador de Binacional.

