Peña se viene con el Dream Team: "Araujo, Tapia y Reyna también se quieren retirar en Alianza"

En época esta época de cuarentena, lo único inmediato que importa es el coronavirus. Todo lo demás puede esperar. Todos los esfuerzos están enfocados en salir de esta y por eso distintos campos se han visto afectados. La economía es un claro ejemplo de esto. Obviamente, el deporte también, pues toda actividad profesional esta practicamente suspendida.

En las entrevistas que se hacen a los futbolistas ya no se pregunta por el siguiente partido, sino por el futuro más a mediano o largo plazo. Esto sucedió este lunes con André Carrillo y este martes se replicó con Sergio Peña. Ambos fueron entrevistados en GolPerú e ilusionaron a los hinchas de Alianza Lima.

"Tengo pensado en acabar mi carrera en Alianza, pero uno no sabe qué pueda pasar", comenzó Peña ya conociendo que André tiene los mismos planes. "Miguel (Araujo) y Renato (Tapia) son hinchas y también se quieren retirar en Alianza. Yordy también", contó en una declaraciones que caen muy bien en la Victoria.

Contó, además, que una vez se interesaron desde el Rímac: "De Universitario nunca me llamaron, pero de Cristal sí cuando estuvo 'Chemo'. Yo estuve con él en la San Martín y me quería llevar al año siguiente". "Tenía contrato en Granada y debía volver. Hasta hace poco hubo interés de Cristal, pero no me arrepiento de haberme ido a España", siguió el Riquelme Peruano.

Así, en tienda íntima comienzan a imaginarse un Dream Team que podría hasta luchar en la Libertadores. Guerrero y Farfán liderarían esta cuadro que podría contar con Zambrano y la Culebra. Como dijo Peña, él, Araujo, Tapia y Reyna también podrían estar. Sería cuestión de coordinar ¡Soñar no cuesta nada!

