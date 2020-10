Periodista argentino 'pegó' al árbitro Julio Bascuñán y a la selección de Brasil

La selección peruana cayó de local ante Brasil por 2-4 por la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El encuentro tuvo controversia por el polémico arbitraje del chileno Julio Bascuñán, debido al uso de VAR, que para una jugada sí fue utilizada, pero para otra no.

Julio Bascuñan fue tendencia en las redes sociales y recibió duras críticas de muchos periodistas internacional, entre ellos del periodista argentino de ESPN, Gustavo López en su programa radial 'De una otro buen, momento'.

"El VAR fue protagonista una vez más. En Brasil vas a una tienda de deportes y te venden la camiseta del arquero, la de Neymar y la del árbitro. No ayuden a Brasil, que tiene mucho. Hay que tener en cuenta que Bascuñan es mal árbitro. Seguro es un buen padre de familia, pero es malo, está gordo no se puede mover, no tiene pinta de futbolero. Hay que tener un poco de calle".

Tras el partido ya en conferencia de prensa, Ricardo Gareca habló acerca del arbitraje del partido: "Yo estoy enfocado en el juego y tenemos que superar que a veces los arbitrajes no tienen el relieve o un buen día".

El próximo encuentro de la selección peruana por las Eliminatorias será ante Chile en Santiago el 12 de noviembre. Cinco días después enfrentarán a Argentina en el Estadio Nacional.

