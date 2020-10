Peter Arévalo reveló el futuro de Mario Salas en Alianza Lima

Alianza Lima terminó en el último lugar de su grupo en la Copa Libertadores con un solo punto. La campaña de los íntimos en el torneo de clubes y en la Liga 1 es mala en cuanto a números, sin embargo, el Fondo Blanquiazul ya tendría decidido en futuro de Mario Salas al mando del equipo.

Según el periodista Peter Arévalo, Mario Salas seguirá como técnico y dio las razones por las que se mantendrá hasta el 2021: "Salas tiene contrato hasta diciembre del 2021. Una rescisión de contrato del técnico por parte del Fondo Blanquiazul le generaría a Alianza Lima un desembolso de medio millón de dólares. Más allá del poder adquisitivo de los inversinistas, no están para darse ese lujo de dar esa cantidad de dinero para sacar a un técnico", dijo en su programa de Youtube 'A Presión'.

"Mario Salas no se irá. Por la cabeza de los integrantes del Fondo Blanquiazul no pasa la idea de sacar a Salas, hay respaldo. La única manera de que deje el equipo es que por voluntad propia asuma que esto no tiene vuelta, que su trabajo en Alianza no da frutos", agregó el periodista deportivo que en muchas ocasiones reconoció ser hincha de Alianza Lima.

Alianza Lima empezó la temporada con Pablo Bengoechea como técnico, pero ante los malos resultados y falta de compromiso de parte del plantel, según Pablo, el uruguayo dejó el equipo tras perder el clásico ante Universitario.

A pocos días de que inicie la cuarentena en el Perú, Mario Salas fue elegido como técnico. Debido a que no podía estar presente en el la capital por el cierre de fronteras, Mario tarde en sumarse al plantel.

