Phillip Butters: "La 'U' y Cristal solo es clásico para los chibolos e ignorantes"

En la previa de la primera final de la Liga 1 entre Universitario y Sporting Cristal en el Estadio Nacional, el conductor Phillip Butters, confeso hincha de la 'U', opinó acerca del partido ante los rimenses, al cual no considera clásico.

"Dicen clásico y la verdad que no es clásico. Cuando yo nací y crecí, el clásico era Universitario ante Alianza Lima. ¿Clásico moderno? el partido con Cristal no puede ser clásico, es un invento de Alfredo Gonzáles, de Cable Mágico. Para ser clásico tienes que verlo como par o afín", dijo en el programa 'Combatters'.

"Cristal es un equipo que ha campeonado, que muchas veces compró jugadores de Universitario, tienen su mérito, pero no es clásico, el clásico es con Alianza Lima. Dicho esto, se jugaron partidos buenos y emotivos. Para los chibolos e ignorantes será clásico. Clásico es U vs Alianza o U vs Muni y dejen de contar. Ante Cristal es un partido que puede resultar interesante".

Universitario y Sporting Cristal ya se enfrentaron en dos ocasiones en 2020. El primero fue empate 2-2 y el segundo triunfo rimense por 1-0. Aunque los cremas no ganaron ningún partido, siempre fueron un rival complicado para Cristal, pese a que los merengues no llegaban de la mejor forma en cuanto a resultados.

El partido de vuelta se jugará el 20 de diciembre a las 15:00 hora peruana en el Estadio Nacional. Roberto Mosquera busca su tercer título nacional, mientras que Ángel Comizzo su segunda corona.

