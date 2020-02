Universitario de Deportes jugó contra Cerro Porteño en un horario complicado para que la gente asista al Monumental. Igual el coloso de Ate se mostró imponente.

Quedó entonces por saberse cuánte gente fue a la gente. El número final era la curiosidad de todos los hinchas cremas y por ello fueron a buscar a Jean Ferrari.

En horas de la tarde, el dirigente habían dicho que se habían vendido 20,214. Igual, todavía quedaba tiempo para que la gente compre más localidades.

Al transmitirse el partido, la gente comenzó a hacer sus especulaciones. Unos dijeron que habrían llegado incluso a ser 35 mil y pedían "transparecia" de parte de Ferrari.

"A los 23,438 para ser exactos...", agregó el dirigente entonces. "No le mienta usted al Perú Sr.", le tiraron. Él igual respondió: "Eso deberías decírselo a joinnus con la liquidación, hablo con argumentos y no lo que me parece o especule...".

"Si eres honesto, renuncia y denuncia este flagrante robo a los colores que dices querer", manifestó otro. "Listo, dejo de informar temas que no son deportivos, saludos", aseguró Ferrari quien terminó: "Fueron 23,438 y se recaudó al rededor de los 950 mil soles, la información exacta la pondrá la pág oficial del club, saludos".

