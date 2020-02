Javier Pinola se acostumbró a ser una pieza clave del equipo de Marcelo Gallardo en el último tiempo.

El defensor comenzó el 2020 de la misma manera, siendo parte del XI titular que le ganó a Independiente en Avellaneda.

+Más de Pinola en diálogo con la prensa:

"Conozco la idea de Milito". Pinola palpitó el encuentro ante Estudiantes por la próxima fecha de la Superliga. Sumate a #SportsCenter, en vivo por #ESPN2, con la palabra del defensor tras el entrenamiento del Millonario. pic.twitter.com/VIcauQsbMj — SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2020 ¿Qué se siente definir mano a mano con Boca? Sumate a #SportsCenter, en vivo por #ESPN2, con la palabra de Javier Pinola tras el entrenamiento del Millonario. pic.twitter.com/Qiimupiluq — SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2020

Pero al Muñeco no le convenció del todo dicha actuación del futbolista y lo sacó, metiendo en su lugar a Lucas Martínez Quarta, que volvía de una suspensión, para enfrentar a Godoy Cruz en Mendoza.

Una fecha más tarde, ante Central Córdoba, Paulo Díaz se hizo echar tempranamente en el encuentro y Javier tuvo la oportunidad de entrar sumando varios minutos.

Desde allí, parece haber recuperado su lugar, y en diálogo con la prensa se refirió a todo lo que vivió en estos días.

"Mastiqué bronca. Uno siempre quiere jugar. Pero traté de estar tranquilo en todo momento, disfrutar con mis compañeros, apoyarme en ellos. Las cosas dependen de uno, si uno no da lo mejor, no puede competir y ganarse el lugar. Están buenos los llamados de atención, elevan el nivel de uno y del grupo. Te hacen bajar un cambio, analizar los partidos que uno viene jugando, ver dónde uno está fallando, y volver a hacerse fuerte en esos puntos en los que uno está bajo", reflexionó.

"Traté de estar tranquilo en todo momento". Pinola se refirió a los partidos en los que le tocó ser suplente. Sumate a #SportsCenter, en vivo por #ESPN2, con la palabra del defensor tras el entrenamiento del Millonario. pic.twitter.com/lBLpijAYOx — SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2020

De igual manera, no tuvo problema en confesar los sentimientos encontrados al no ser tenido en cuenta por el DT: "Siempre confié en mí, sé cómo actúa el técnico, que es justo. Obviamente que alguna cara de enojo iba a tener, pero más que nada porque uno quiere jugar. No con el cuerpo técnico o mis compañeros", explicó.

