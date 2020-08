Pisculichi sobre Quintero: "Me gustaría que se quede en River"

Si hay un gol que podría representar el comienzo de la época más dorada de River, ese gol lo hizo Leonardo Pisculichi: el tanto ante Boca en la Copa Sudamericana 2015, el primer título de tantos de Marcelo Gallardo como entrenador del Millonario. En una entrevista con GOAL, el hoy futbolista del Burgos, equipo que milita en la Segunda División B de España, se refirió a Juan Fernando Quintero, quien tiene todo arreglado para irse del club rumbo a la Superliga China.

El hoy futbolita de 36 años opinó desde su experiencia de haber jugado cinco años en Catar y dos en China: "Son decisiones personales, no me meto en las decisiones de cada jugador. Obvio que por la calidad de jugador que es y por lo que le dio a River me gustaría que se quede para seguir disfrutándolo en el Monumental, pero son decisiones personales".

Además, agregó respecto a su experiencia personal que vivió como profesional: "En mi caso puedo decir que a lo mejor si no me hubiera ido no hubiera entendido lo que es el mundo River y extrañarlo tanto, la forma de competir y estar exigiéndote todo el tiempo, que es lo que te hace aún mejor como futbolista".

"Desde ese lado siento que no me tendría que haber ido, en este caso fue decisión mía, pero uno nunca sabe lo que podría haber pasado, quizás si yo no me iba estaba en la cabeza de otro sacarme, en definitiva uno no tiene la verdad de nada, son decisiones", manifestó Pisculichi, quien vive los últimos años de carrera.

Por último, respondió -entre risas primero- qué diría si hoy lo llama nuevamente River: "Sin dudas si tuviera esa oportunidad, que uno la ve lejana, no lo pensaría. Terminar un ciclo de esa manera sería algo espectacular, pero la realidad hoy es otra, defiendo los colores del Burgos y trataré de hacerlo de la mejor manera para apoyar y cumplir los objetivos".

