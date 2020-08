Pollo Vignolo tiró el nombre del 10 que puede volver a Boca: "Hay muchas chances"

Como todos los días, en 90 Minutos de Fútbol se encargan de analizar el presente del fútbol. Uno de los temas que está siempre latente es el mercado de pases. Hoy, Sebastián Vignolo tiró el nombre del posible futbolista que puede volver a Boca.

"Hay chances de que Cardona vuelva a Boca. Me parece. Cardona tiene ganas de jugar en Boca y creo que es un jugador que a Russo le gusta. Muchas chances de que Cardona vuelva a Boca", aseguró al Pollo ante la sorpresa de sus compañeros.

Además, aseguró: "No creo que lo económico sea un problema. Boca necesita un jugador de esa característica. Por ahí tiene que pelear con Pol Fernández. Y no sé qué va a pasar con Villa, pero Cardona no tiene nada que ver con Boca. No subestimaría las compras de Boca. Las últimas incorporaciones de Boca a Boca le dieron resultado".

La información sorprendió a muchos. El Negro Bulos se mostró muy emocionado por la posible vuelva de "Crackdona": Tuvo un muy buen rendimiento en partidos importantes como River de visitante donde hizo un gol". A lo que el Cholo Sottile le respondió: "Para mi no la rompió toda como vos crees".

Estuvieron debatiendo unos minutos, el Pollo se mostró muy seguro de su información y ahora se agregó un nuevo nombre a esta danza eterna.

¿CARDONA VUELVE A BOCA?#90MinutosFOX - @PolloVignolo señaló que además de la negociación por Silvio Romero, el Xeneize estaría en tratativas para repatriar al mediocampista colombiano. pic.twitter.com/S4sOxD8BJq — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 7, 2020

