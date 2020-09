"Por Dios": Jesús Alzamora se volvió loco tras tropezón de Cristian Zúñiga

Los hinchas de Alianza Lima están frustrados. Las cosas no salen como les gustaría. Ya suman once partidos sin ganar en cancha y no compiten ni e torneo local ni en la Copa Libertadores.

Sus jugadores, además, no cumplen con las expectativas. Los altercados con Ascues, la salidas y lesiones de Beto da Silva, los escándalos de Deza y las denuncias contra Alexi Gómez son ejemplos que podrían de mal humor a cualquiera.

Hay otro, además de los mencionados, que también está pasando de vueltas a todos. Si bien sus señalamientos no son tan graves, Cristian Zúñiga recibe muchas críticas por su nivel mostrado y por jugadas puntuales.

En la fecha pasada, por ejemplo, perdió el balón que terminó en el gol de Sport Huancayo. Este lunes, contra la Vallejo desperdició una clarísima ocasión de gol por que se enredó con el balón y terminó en el piso.

Cómo te vas a tropezar ahí... por Dios. — Jesús Alzamora (@JesusAlzamora) September 21, 2020

Esa jugada dio mucho que hablar y Jesús Alzamora, un hincha acérrimo de Alianza, reaccionó en twitter. "Cómo te vas a tropezar ahí... por Dios", escribió en una red que no usa demasiado.

Así, la torpeza del colombiano hizo reaccionar hasta a las figuras públicas. Nadie pudo creer lo que desperdició y menos que pueda ser llamado un de los "refuerzos" para esta temporada ¡Increíble!

Gol csm! GOLAZO. — Jesús Alzamora (@JesusAlzamora) September 21, 2020

