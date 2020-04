Presidente de Galatasaray sobre Falcao: "No puedo hablar de ofertas no oficiales"

Cada que se abre el mercado de fichajes, siempre Radamel Falcao García es uno de los jugadores de los que más se arman rumores para un posible traspaso y así se ha demostrado a lo largo de los últimos años.

Para esta temporada, 'El Tigre' decidió llegar al Galatasaray de Turquía para seguir en forma, no dejar de pelear por un puesto en la Selección Colombia y mantenerse muy activo en lo que ya empiezan a ser los últimos años de su carrera.

Sin embargo, en medio de la crisis del Coronavirus en el fútbol, las versiones periodísticas de lo que será el mercado de verano sigue en aumento y es que está la expectativa marcada por si la economía en el deporte cambiará mucho.

Falcao ha sido blanco de estos rumores y según varios medios tendría opciones de irse para el Al Hilal de Arabia Saudita equipo que estaría dispuesto a pagar los 14 millones de euros que exigiría el Galatasaray para su salida.

Ante esto, 'El Tigre' decidió salir al paso de estos rumores y aseguró para el diario turco Sabah: ""Tengo un contrato por dos años y medio con Galatasaray. No tengo intención de irme. ¿Por qué debería irme de donde soy feliz?". Según esto, y a pesar de la reducción de su salario, Falcao continuará en el Galatasaray de Turquía y solo habrá que esperar a que la crisis termine para volverlo a ver rugir en las canchas.

Y ahora, Mustafa Cengiz, presidente del Galatasaray, afirmó para el canal oficial del club que hasta el momento no ha recibido ningún ofrecimiento por el colombiano. "Nuestros jugadores son los mejores. Las ofertas van y vienen, pero no sé nada de Falcao. No puedo hablar de una oferta no oficial".

