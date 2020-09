"Profesionales": Jean Ferrari alabó a refuerzos de la U con chiquita para Alianza

Jean Ferrari: "Muchos me dicen que tiene que pasar para que se quede Dos Santos. Solo respondo que lo disfruten porque un jugador así, no vamos a ver en el fútbol peruano en mucho tiempo. Se le quiere comparar con alguien pero no tiene, es excepcional" (1/3) @TVPeruDeportes pic.twitter.com/NQnddLtQnK