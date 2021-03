Puma Carranza: "La U tiene que perder los puntos, no respetaron los protocolos"

Luego que el club Universitario informara que todas las pruebas moleculares de descarte de coronavirus fueron negativos, en UTC comunicaron que pedirán los puntos, ya que el partido fue suspendido bajo el argumento de muchos contagios (exámenes realizados con pruebas rápidas). En UTC asegura que a ellos no se les trató de la misma forma la temporada 2020 cuando también contaban con bajas.

En entrevista a El Bocón, José Puma Carranza, referente de Universitario, los cremas deben perder los puntos: "Uno no sabe dónde se contagia, acá los protocolos se tienen que respetar, esto no puede pasar y si le tienen que quitar los puntos a la ‘U’, lo tienen que quitar”.

“Me parece claro, acá hay que ser claros, perdieron los puntos, eso es culpa de que no hay cabeza. ¿Si fuera otro equipo usted cree que no le van a dar los puntos? Por que es la ‘U’ o Unión Minas tienen que perder los puntos. No han respetado los protocolos”

El sábado 27 de marzo en Universitario volvieron a realizar pruebas moleculares y los resultados se darán a conocer en las próximas horas.

Una una reciente declaración, Ángel Comizzo indicó que no cree que los cremas pierdan los puntos debido a incumplimiento de los protocolos por parte de Aldo Corzo.

