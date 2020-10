¿Qué dijo el 'Tigre'? Ricardo Gareca habló del polémico arbitraje y de Neymar

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana habló en conferencia de prensa. Entre las muchas preguntas al estratega, el 'Tigre' habló de la actuación de Neymar, quien anotó tres goles que le dieron el tirunfo a Brasil por 2-4.

"Que Neymar marque tres goles tiene que ver con dos penales y no en jugadas. Son situaciones que resolvimos mal nosotros. No vi una superioridad. Yo estoy enfocado en el juego y tenemos que superar que a veces los arbitrajes no tienen el relieve o un buen día".

Hoy dejamos todo en la cancha hasta el último minuto del partido. Luchamos, competimos y demostramos que podemos ante cualquiera.



Seguimos firmes en busca del objetivo. ¡Esto recién empieza! ��#UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú �� pic.twitter.com/RaAIP0Dv4h — Selección Peruana ���� (@SeleccionPeru) October 14, 2020

Sobre el rendimiento de los futbolistas y los goles recibidos, Ricardo Gareca se refirió a las cosas por mejorar de cara a los partidos por la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias donde Perú enfrentará a Chile y Argentina.

"Hemos recibido muchos goles, hay que revisar el balón parado. Tenemos que mejorar y bastante. Ajustando algunas cosas, podemos encontrar el camino del triunfo. Hay un equipo competitivo, los muchachos tienen una gran fortaleza anímica y nos permite mirar el futuro con un sentido positivo".

Entre las estadísticas que dejó el partido está la de André Carrillo, quien es el quinto futbolista peruano en la historia en anotarle a Brasil por las Elimintorias. André es el goleador del plantel peruano en este proceso rumbo a Qatar, suma 3 goles en 2 partidos.

