Quedó dolido: "Me gustaría volver a Boca y revertir el resultado contra River"

El 9 de diciembre de 2018 marcó un antes y un después en la vida de River Plate y Boca Juniors. Aquella recordada jornada, en el mítico e imponente Estadio Santiago Bernabeu de Real Madrid, el equipo comandado estratégicamente por Marcelo Gallardo revirtió un resultado adverso y se impuso por 3-1 ante su rival de toda la vida para coronarse campeón de la Copa Libertadores de América más impactante de todas. Por supuesto, este suceso generó la alegría de algunos y la tristeza de otros.

Sin ir más lejos, ese resultado generó el alejamiento de muchos protagonistas que tuvieron que ver con la entidad Xeneize en esa final fatídica. Algunos no quieren saber más nada con lo que sucedió pero otros tantos tienen sed de revancha. En este último grupo se encuentra Lisandro Magallán, por entonces defensor central del equipo que conducidía tácticamente Guillermo Barros Schelotto. Este domingo, en declaraciones brindadas a 'TNT Sports', el marcador dejó en claro su postura.

Lisandro Magallán en Alavés. (Foto: Getty)

"En Boca viví las cosas más lindas del fútbol. El hecho de haber podido dar la vuelta de la mano de mi papá cuando fuimos campeones es algo que nunca voy a poder olvidar. Jugar en Boca y en la Bombonera es algo que nada puede superar. A nivel clubes, Boca supera todo. Solamente lo puede llegar a superar la Selección Argentina", comenzó exteriorizando el futbolista de 26 años de edad, que se encuentra militando en Alavés, equipo de la máxima categoría del fútbol de España.

"Mi último partido fue el de Madrid y lamentablemente fue derrota. Una derrota no va a opacar mis recuerdos en Boca porque llegar a la final no fue fácil y no llega cualquier equipo. Me da tristeza, me duele, pero en algún punto valoro todo lo lindo que viví en Boca. El balance que hago en general es positivo", continuó manifestando el hombre que, a lo largo de su carrera futbolística, también supo defender los colores de Gimnasia y Esgrima La Plata, Rosario Central, Defensa y Justicia y Ajax.

"Volví a mirar la final de Madrid a medias. Lógicamente que al final es algo que no me gusta repetirlo, pero es algo que fue parte de mi vida. Pero valoro haber llegado a la final, solo un equipo fue superior a nosotros: River. En un futuro me gustaría volver a jugar la Libertadores y revertir el resultado. Me gustaría volver a Boca, ganas no me faltan, pero llegado el momento dependerá de muchos factores: que me quiera el director técnico, la dirigencia y que esté bien yo", concluyó.

