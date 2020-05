Russo se sacó la camiseta de Boca y disparó contra la FIFA: "Se desvirtúa el juego"

FIFA publicó unas ciertas modificaciones al reglamento para que la vuelta del fútbol sea menos complicada para los equipos de todo el mundo.

Más allá de hacerlo con buenas intenciones y con una búsqueda positiva, la polémica se terminó abriendo sobre todo por una de las medidas.

El ente que rige a dicho deporte a nivel global decidió que pasen de haber 3 a 5 cambios durante los duelos oficiales, al menos por un tiempo.

Fue Miguel Ángel Russo, voz más que autorizada en el continente americano, quien en diálogo con Diario Olé mostró su disconformidad.

"A mí me parece que desnaturaliza el juego y también que se pierde la forma. La experiencia que tenemos en ese sentido son los partidos amistosos. Sabemos que los niveles llegan hasta que empiezan los cambios. Y ahí ya es otra cosa. Esto sería parecido. Y en un torneo oficial, se perdería la esencia del fútbol", comentó.

Russo sobre la idea de FIFA de pasar de 3 a 5 cambios en la vuelta del fútbol: "Perjudica a los que tienen menos plantel. Porque ven reducidas sus formas. Están en desventaja. Por eso digo que no estoy de acuerdo aun desde el lugar de DT de Boca". �� pic.twitter.com/jESUz6Bu6F — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 10, 2020

Además, sacándose la camiseta de su club, analizó: "Perjudica más indudablemente a los que tienen menos plantel. Porque ven reducidas sus formas. Están en desventaja. Los equipos más poderosos tienen más ventaja, porque tendrían más recursos para cambiar un partido. Por eso digo que no estoy de acuerdo aun desde el lugar de DT de Boca, cuando puedo tener otro tipo de preferencia".

Para cerrar, dijo: "Esto no es bueno para el desarrollo, no es bueno para crecer y no es bueno para la esencia del juego. El fútbol es un juego cuyos cambios se fueron dando para darle mayor agilidad, velocidad, intensidad. Esto es un retroceso".

Lee También