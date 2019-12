Quiere seguir: De Rossi está de vacaciones entrenando con la ropa de Boca

"No sabemos qué hará De Rossi, si se queda en Boca, si va a seguir... Todo tiene que ver con todo. Alguien lo trajo, alguien lo llevó al club, no sabemos si sentirá cómodo con nosotros o no. Revisaremos el contrato también", aseguró Jorge Amor Ameal días después de ser electo como nuevo presidente de Boca.

Por lo pronto, Daniele De Rossi se tiene que presentar a la pretemporada del 2 de enero, donde todavía no hay un director técnico confirmado.

El mediocampista italiano de 36 años tiene contrato hasta mediados del 2020 y con la opción de extenderlo hasta final del próximo año.

Sin embargo, con el cambio directiva y las declaraciones del propio flamente presidente su futuro es realmente una incógnita. Mientras tanto, él parece hacer oídos sordos.

De Rossi se fue a Italia y se entrena con los colores de Boca. Así lo fotografió un fanático que le pidió una foto en el Tennis Club Parioli, uno de los centros deportivos de Roma.

En sus vacaciones, el italiano no se olvida del Xeneize y quiere estar a punto físico para el próximo año.

+ La foto de De Rossi:

