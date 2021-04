El mensaje de De Rossi con respirador tras ser internado por COVID-19

Este viernes, desde Italia se informó que Daniele De Rossi fue internado por COVID-19. El exjugador es integrante del cuerpo técnico de la Selección de Italia de Roberto Mancini y así trabajó durante la pasada Fecha FIFA, cuando comenzaron las Eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial de Catar 2022.

En las últimas horas, el exjugador de Boca y el campeón del mundo con la Azzurra le envió un mensaje a sus allegados para llevarles tranquilidad respecto a las malas noticias sobre su estado de salud.

"Vine porque tenía demasiados síntomas que no desaparecieron, tengo neumonía intersticial bilateral, no a un nivel muy grave pero la tengo. No es un COVID para tratar en casa", aseguró De Rossi desde el hospital de Spallanzani según informó la prensa italiana.

Después de retirarse del fútbol con su última etapa en Boca, De Rossi volvió a vivir en Italia y precisamente en Roma. No obstante, tras unos meses alejado del fútbol y de regreso con su familia, el italiano se involucró nuevamente en la conjunto nacional.

¿Qué dicen desde el hospital sobre el estado de salud de De Rossi?:

"De Rossi tiene mucha fuerza: si sigue así, volverá a casa dentro de una semana. La enfermedad se puede derrotar si la pillamos en los primeros días. Necesitamos más vacunas, más anticuerpos monoclonales para ganar esta batalla", aseguró Francesco Vaia, director sanitario del hospital Spallanzani en una entrevista Radio Punto Nuovo.

El paso de De Rossi por Boca:

Llegó a mediados del 2019 y se marchó a comienzos del 2020. Jugó apenas siete partidos y marcó un gol (contra Almagro por la Copa Argentina). A los 37 años, el italiano cumplió su sueño y jugó en el Xeneize.

