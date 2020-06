"Las puertas están abiertas": Mánager de River le coquetea a Falcao

Radamel Falcao se construyó como jugador profesional en River, estuvo cinco años y se marchó a mediados del 2009. Hace ya casi once años que se fue del club, pero su identificación con el Millonario es eterna. De hecho, hace poco el colombiano estuvo en una charla con los juveniles del club, contando su experiencia y demostró todo el amor que le tiene a la institución.

"Estoy muy contento de compartir con ustedes este momento. Cuando me lo mencionaron, me emocioné mucho porque estuve viviendo cuatro años en la pensión del Club. Llegué muy chico y River prácticamente a mí me terminó de formar como persona y como futbolista", dijo el actual delantero del Galatasaray de Turquía.

Por esto, siempre se ha hablado de que Falcao podría tener un nuevo pasaje por River Plate antes de su retiro y todos los hinchas millonarios sueñan con que se dé esta posibilidad por más lejana que parezca. Sin embargo, Enzo Francescoli, actual mánager del Millo, realizó unas declaraciones que, si bien son realistas, pone a soñar a cualquiera con la posibilidad del regreso de Falcao.

"Es muy difícil. Obviamente son dos jugadores con una trayectoria enorme. No sólo es por un tema económico, sino por un tema personal. A veces los jugadores tienen sus familias y otras ideas para sus carreras", afirmó Francescoli refiriéndose a las situaciones de Falcao y de Gonzalo Higuaín, otro de los grandes delanteros con los que sueña River para un pronto regreso a sus filas.

Y agregó: "Siempre digo: Las puertas están abiertas y se verá. Pero no es fácil que estas cosas sucedan, salvo que el jugador realmente haga el mayor esfuerzo. Hemos tenido estas circunstancias por suerte con muchos jugadores".

