"No puedo decir si River es su lugar en el mundo": pareja de Santos Borré

Mucho se ha hablado de la posible salida de Rafael Santos Borré de River Plate ya que todo el entorno del jugador ha hablado sobre el deseo y las posibilidades de seguir su carrera en Europa y tener una revancha tras su fallido paso hace algunos años.

En River, de la mano de Marcelo Gallardo, Borré se volvió a potenciar, ser candidato para siempre hacer parte de la Selección Colombia y ahora es una de las joyas más deseadas del equipo argentino y tal parece que sus deseos pasan más por irse, que regresar a Argentina.

Ana Caicedo, actual pareja del jugador, habló sobre esto y abrió una pierta gigante: "No puedo decir si River es su lugar en el mundo, porque él tiene mucha carrera por delante. Sí encontró en River un lugar donde pudo demostrar lo que tiene, mejorar las falencias y exponer su talento". Y dejó una puerta entreabierta: "El está muy feliz, si va a seguir o no, lo va a decidir con sus representantes", dijo Caicedo, en entrevista con Olé.

Además, añadió: "Los dos estamos felices en Buenos Aires, es una de las experiencias más lindas que hemos vivido. Rafa ha madurado mucho en este tiempo y River tiene mucho que ver".

"Con el tiempo encontró un lugar donde pudo demostrar lo que tiene y mejorar sus falencias. No puedo decir si es su lugar en el mundo, porque tiene mucha carrera por delante. Él está muy feliz, y si va a seguir o no lo decidirá con sus representantes", pic.twitter.com/d8GWgzYJwE — Saque de Meta (@Saquedemeta10) July 21, 2020

Por último, tampoco ocultó la espina que le quedó al ex Deportivo Cali en la final de la Libertadores del año pasado ante Flamengo: "Uno de los mejores partidos de Rafael fue contra Flamengo, que lamentablemente se termina perdiendo. La acumulación de partidos seguidos le terminó pasando factura. Termina siendo cambiado por un dolor muscular y creo que lo que el más se reprocho fue haber salido. Siempre me dice 'me hubiera quedado así fuera con dolor'".

Lee También