Reimond Manco respondió sobre posibilidad de jugar en Alianza Lima el 2021

Alianza Lima perdió la categoría y jugará la temporada 2021 en la Segunda División. Ante el contexto de los íntimos, Reimond Manco fue consultado sobre la posibilidad de que él vuelva a vestir la camiseta de Alianza para que el equipo retorne a Primera División.

El habilidoso volante dejó un mensaje corto como respuesta: "El tema no está en jugar la Segunda, el tema está en que me lo pidan. Reimond Manco debutó en Primera División con camiseta de Alianza Lima la temporada 2007.

El mensaje de Reimond Manco no fue el único que escribió respecto a Alianza Lima, cuando los íntimos cayeron 2-0 ante Sport Huancayo, en lo que significó el descenso de los blanquiazules, Manco escribió: “Este amor no es para cobardes”.

Hasta el momento no hay información sobre los jugadores que no continuarán en Alianza Lima o los que llegarán como refuerzos para disputar la Segunda División. Hay rumores que Daniel Ahmed continuará, sin embargo, esto sería no como entrenador, sino con su cargo en las divisiones menores.

Lee También