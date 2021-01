"No hubo compromiso total de los jugadores": Pinto habló fuerte nuevamente

El anuncio oficial de la llegada de Reinaldo Rueda a la Selección Colombia está al caer y solo faltan unos procedimientos legales que se deberán solucionar pronto, pero todo está listo para el inicio de su segundo ciclo al frente del equipo nacional.

A pesar de que en un principio se dijo que el vallecaucano unía a todos los hinchas, en los últimos días se ha visto que tal vez esa percepción no es del todo cierta y hay varias voces que se han mostrado críticas a su llegada, sobre todo por las formas.

Sin embargo, ya siendo toda una realidad, uno de los que salió a hablar y pidió unión en este momento para la Selección Colombia fue Jorge Luis Pinto, quien dijo: "Es la persona más llamada a dirigir la Selección y ojalá lo podamos apoyar, nosotros los técnicos y los medios, de ser objetivos en las críticas. Que los directivos lo respalden porque va a haber momentos muy difíciles, por ejemplo el comienzo de esta etapa es muy compleja, jugar con Brasil y luego con Paraguay en un momento donde casi no se pueden perder muchos puntos. No es fácil".

En entrevista con el Carrusel, de Caracol Radio, Pinto también se refirió al papel que deben cumplir los jugadores en esta nueva etapa: "Los jugadores tienen que aportar. Nunca me metí por allá ni llegué cerca de nada porque uno tiene que ser respetuoso, pero según entiendo, es que no hubo ese aporte total del jugador, no sé si lo que dicen es cierto o no, de los problemas internos que había, que uno no corría, que el otro peleaba, eso hay que acabarlo. Que ellos sientan que tienen responsabilidad y que tienen que aportar lo mejor".