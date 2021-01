Reinaldo Rueda rompió el silencio: "No es cierto que sea el DT de Colombia"

Según medios chilenos y colombianos, todo está listo: Reinaldo Rueda será el nuevo entrenador de la Selección Colombia y reemplazará a Carlos Queiroz, luego de que no se le dieran los resultados en las últimas dos fechas de la eliminatoria sudamericana.

A pesar de que el vallecaucano estaba vinculado a la Selección de Chile, en este país los directivos no estaban contentos con su gestión y le habían puesto de ultimátum los siguientes dos encuentros del camino al Mundial de Catar 2022, pero con algunas condiciones que molestaron al DT, como ponerle un "tutor" para asignar las convocatorias.

Entre los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol hubo varios nombres sobre la mesa como los de Juan Carlos Osorio, Jorge Luis Pinto, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, pero el que unía a todos era el de Reinaldo Ruedo y por eso se hicieron las negociaciones.

Sin embargo, este viernes, Reinaldo Rueda rompió el silencio y negó que ya fuera el entrenador de la Selección Colombia, de hecho, esta situación lo tiene bastante molesto ya que por parte de la FCF no le han confirmado nada.

En Chile medios periodísticos afirman que REINALDO RUEDA ya es el DT de la S. COLOMBIA. En diálogo con El Colombiano, el adiestrador negó esa versión. “La FCF aún no confirma nada” dijo Rueda.

Se conoció que la FCF pagará a su similar chilena 500.000 dólares como indemnización. — @WbeimarMunoz. (@WbeimarMunoz) January 1, 2021

"Muchos amigos me han llamado para felicitarme, pero debo decir que no es cierto que sea el técnico de la selección de Colombia”, partió declarando al medio "El Colombiano". "La Federación colombiana aún no confirma nada y no sé por qué algunos periodistas se prestan para decir que ya soy el entrenador”, cerró el caleño.

