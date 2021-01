"Aguante, profesor": sentido mensaje de los jugadores de Chile a Reinaldo Rueda

Desde el pasado 31 de diciembre se dio como un hecho que Reinaldo Rueda ya es el nuevo entrenador de la Selección Colombia y llegaría a ocupar el puesto que dejo Carlos Queiroz en la dirección técnica, debido a los malos resultados en la última doble fecha de eliminatoria.

Sin embargo, un día después, el mismo Rueda dijo en entrevista con El Colombiano que todavía no era el DT y no sabía porque algunos se empeñaban en asegurar algo que todavía no estaba plenamente confirmado y que la Federación Colombiana de Fútbol no le dio razón.

Este jueves, nuevamente, por voz de Carlos Antonio Vélez, se aseguró que ya el vínculo entre Rueda y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile ya había terminado oficialmente y que en las próximas horas el colombiano sería presentado por Colombia, pero nada de eso ha sido confirmado de manera concreta.

Y ahora, según el Diario AS, Rueda habría recibido mensajes de diferentes referentes de la selección chilena pidiéndole que se quede para darle vuelta a la situación, a pesar de que las dos partes saben que es casi imposible que RRR siga al frente del conjunto austral.

“Habemus técnico!!!” Terminó la relación Rueda -Chile oficialmente. Ahora solo falta firmar lo ya acordado con la @FCF_Oficial. El anuncio oficial en horas... — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) January 6, 2021

"Según pudo conocer AS Chile, varios referentes le escribieron directamente a Rueda para saber realmente cuál es la situación en la que se encuentra y manifestarle su apoyo para que continúe al mando de la escuadra nacional. El "quédese, profe" o "aguante un tiempo, profesor", han sido habituales en las charlas que tanto Rueda como su cuerpo técnico han tenido con los seleccionados", dice el diario.

A la espera de ser confirmado en la Selección Colombia, jugadores chilenos lamentan partida de Reinaldo Rueda https://t.co/Ar68Xr2pEz — El País Cali ��#ElPaisPaLante (@elpaiscali) January 7, 2021

Y agregan: "El propio estratega y su círculo han manifestado que les encantaría seguir en Chile, pero entienden que Milad prefiere otro tipo de técnico y si la salida no se da ahora, seguramente se dará posterior a la fecha doble con Paraguay y Ecuador, que es el "ultimátum" que le dieron a conocer al entrenador de la Roja en los primeros días de diciembre".

