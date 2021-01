Y acá cantando victoria: millonaria deuda tiene a Rueda lejos de Colombia

El pasado 31 de diciembre, con bombos y platillos, muchos medios y periodistas en el país le dieron la bienvenida a Reinaldo Rueda como nuevo director técnico de la Selección Colombia, tras haber llegado a un acuerdo total con la Federación Colombiana de Fútbol.

Sin embargo, el mismo Rueda, el conversación con el diario El Colombiano aseguró que no sabía de dónde salía esa versión, que de la Federación no le habían confirmado nada y no sabía el por qué ya se estaba asegurando una información que no era del todo cierta.

Y ahora, sumado a todo esto, en Chile ya se abrió la puerta para que RRR siga siendo el entrenador de 'La Roja', no por convicción, si no para evitar unos pagos que le debe la Asociación Nacional de Futbolistas Profesionales de Chile (ANFP), según lo reseñó el diario La Tercera.

"El “pago” al que se refieren en la asociación es la deuda que mantienen con Rueda. ¿Cómo? Producto de la crisis económica desatada por la pandemia de Covid-19, la sede de Quilín se vio obligada a tomar medidas de emergencia. Una de ellas fue rebajarle el 50 por ciento el sueldo a Rueda. El primer descuento se hizo bajo la administración de Sebastián Moreno. Fueron tres meses sin devolución. Luego, con Milad en la testera, el adiestrador aceptó dos meses más de reducción salarial, pero esta vez con la promesa de que esos recursos serían devueltos este año. Rei gana alrededor de US$ 185 mil mensuales", explicó el medio.

#LaTerceraPM | Máxima tensión por su salida: Rueda y la ANFP chocan por el finiquito https://t.co/opgdFwJQYf pic.twitter.com/NUaT3sWveJ — La Tercera (@latercera) January 4, 2021



Y añadió: "Si lo anterior se suma a lo que la asociación le adeuda en premios y otros ítems, la cifra crece. No obstante, esta aumenta aún más si se considera que en la ANFP no quieren pagarle la remuneración de diciembre 2020 al colombiano, ya que prácticamente todo el mes se dedicó a negociar con un rival directo, aunque con el permiso de Milad. Lo mismo ocurre con las vacaciones, de las que actualmente goza el director técnico".

