Después de alcanzar un gran rendimiento cedido en Defensa y Justicia, Alexander Barboza decidió tener una charla con Marcelo Gallardo para manifestarle que quería dejar River, club que era dueño de su ficha, ante la falta de posibilidades de jugar.

El negocio fue redondo para él y para el club cuando apareció Independiente dispuesto a pagar más de 3 millones de dólares por su fichaje. Y allí fue el defensor.

Sin embargo, durante 2019 tampoco pudo afianzarse en el Rojo, ni hacerse de la titularidad. Incluso llegó a ser muy discutido por los hinchas en poco tiempo.

Quien salió a defender a Alexander Barboza fue su representante Hugo Buitrago y para hacerlo dio detalles de una negociación que causó gran sorpresa: el campeón de América vigente quiso contratarlo en el mercado de fichajes que acaba de terminar.

"Hace 15 días Flamengo, el campeón de América, vino a buscar a Alexander después de un supuesto mal semestre. No se fue porque Independiente no lo cedía y quería revancha", expresó el representante en diálogo con Radio Del Plata.

Además, aprovechó para aclarar algunos detalles sobre la salida del futbolista de River, por considerar que no se había contado la verdad: "De River se fue él, no lo echaron. Habló con Gallardo, le dijo que se quería ir porque no tenía lugar y en Defensa y Justicia iba a poder jugar".

