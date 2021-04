Revelan que en River estarían disgustados con el motivo por el que Pratto quiere volver

Pese a que en su momento supo convertirse en una de las figuras más importantes y destacadas del primer equipo comandado por Marcelo Gallardo, Lucas Pratto finalmente vio la necesidad de irse transitoriamente de River para sumar minutos y recuperar la confianza en otro club.

Teniendo en cuenta que el Oso estará a préstamo hasta mitad de año en Feyenoord, en el Millonario, por lo pronto, ya piensan en lo que será el futuro del atacante. Lógicamente, la palabra de Marcelo Gallardo, entrenador de La Banda, será uno de los grandes factores que defiinirán el destino de la carrera del atacante.

Este jueves, analizando el presente del atacante argentino, quien al día de la fecha se encuentra incursionando sus últimos meses en los Países Bajos, Maximiliano Grillo, periodista de TNT Sports, manifestó: "Lo que cambió es que se lo veía muy afuera porque iba a buscar otro horizonte, pero ahora le cayó la ficha que no juega".

Haciéndose cargo de la información que brindó, el periodista de TNT Sports, por otra parte, exteriorizó que en River no caería bien el motivo por el cual Pratto regresará a River. "Quizás le haya costado seis meses de comprensión, pero ahora está haciendo un intento de volver y tiene que ver con tener a River en un segundo plano, algo que no agrada demasiado: como no consigo otra cosa, vuelvo a River", completó.

