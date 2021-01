River lo quiere, él lo conoce hace años y afirmó: "Tiene una gran similitud con Gallardo"

River está listo para pisar fuerte en este mercado de pases e incorporar varios jugadores que le den más variantes a Marcelo Gallardo de cara a la triple competencia que deberá enfrentar la próxima temporada.

Uno de los que más fuerte suena en Núñez es Agustín Palavecino, surgido en Platense y con un gran presente en el Deportivo Cali.

El presidente del conjunto colombiano es el que habló hace horas y dejó en claro que habían rechazado la primera oferta del Millonario, ya que no quieren prestar al jugador, sino venderlo.

Además, afirmó que el '10' es fanático del club argentino, por lo que está haciendo fuerza para que lo dejen ir y cumplir su sueño de ponerse la camiseta roja y blanca.

Agustín Palavecino:



➡ Hizo Inferiores y debutó en Platense. Jugó 108 partidos y anotó 5 goles.

➡ Tiene 24 años y es volante

➡ En Dep. Cali disputó 73 partidos e hizo 18 goles

➡ Es primo de Erik Lamela

➡ En River ocuparía el lugar que dejó vacante Palacios



Y fue Marcelo Espina, coordinador de las Infantiles del 'Calamar' cuando Palavecino jugaba allí, quien habló en ESPN y sumó su visto bueno para que el traspaso se haga.

"Cuando estaba en la Novena era muy chiquitito físicamente. No lo citaba nunca porque era muy menudito y muy flaquito. Después creció y tenía dos de las tres condiciones que para mí un futbolista de esa edad debe tener: buena técnica, una interpretación del juego increible y no tenía tanta velocidad porque es un jugador de otra característica", comentó.

Luego, no dudó: "Tiene una gran similitud a lo que era Gallardo como jugador. Es el típico pasador. Es más de hacer jugar, que tiene la pelota poco tiempo en los pies pero la toca muchas veces en el partido. No es de conducir, no es de gambetear mucho. Tiene buena pegada e interpreta bien el juego".

