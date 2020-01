Apostando por una línea de tres en los dos cruces que disputó para reanudar de forma oficial su actuación en la Superliga Argentina, Marcelo Gallardo le dio a Robert Rojas la obligación de hacerse cargo del orden allí.

Dándole la razón al Muñeco, el zaguero paraguayo mostró un gran nivel en el campo de juego y firmó un rendimiento más que aceptable y positivo en vistas del futuro.

En diálogo con los medios de comunicación presentes, Rojas analizó su presente e hizo referencia al buen funcionamiento del primer equipo de La Banda.

Destacando las intenciones del Millonario a la hora de salir a la cancha, Robert indicó: "No depende mucho de las alineaciones, River siempre trata de jugar y ser protagonista todos los partidos".

Exteriorizando algunas de las exigencias que Gallardo le marca para que implemente en el verde césped, el ex Guaraní indicó: "Lo que el profe me pide es que, cuando me toque salir, salga a cubrir a alguno de mis compañeros".

Marcando la complementación que tiene con Enzo Pérez en el campo, el futbolista cerró: "Si Enzo se va a arriba, que vaya a cubrirlo un poco al medio".

