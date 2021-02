Schiavi confirmó que no le va a hacer juicio a Boca, pero le pegó a la dirigencia: "Me molestó el destrato y el ninguneo"

Luego de generarse un escándalo por el sorpresivo despido de Rolando Schiavi, quien hasta hace no mucho era entrenador de la Reserva de Boca, los rumores relacionados a un posible juicio por parte del ex futbolista no tardaron en aparecer en las últimas jornadas.

Este miércoles, en medio de una catarata de especulaciones, el Flaco publicó un extenso comunicado oficial en el que confirmó que no tomará acciones legales contra el club de sus amores. Aprovechando la oportunidad, el ex entrenador dejó en claro que no le gustó para nada el trato recibido por parte de la directiva.

Pese a tener el derecho de reclamo de un Juicio por despido encubierto JAMAS INICIE, NI INICIARE NINGUN JUICIO O DEMANDA JUDICIAL CONTRA EL CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS, mi casa, mal le pese a algunas personas, porque simplemente amo estos colores, su camiseta y su gente. pic.twitter.com/dud7cs7HPk — Rolando Schiavi (@Flacoschiavi) February 24, 2021

"Pese a tener el derecho de reclamo de un juicio por despido encubierto, jamás inicié, ni iniviaré ningún juicio o demanda judicial contra el Club Atlético Boca Juniors, mi casa, mal le pese a algunas personas, porque simlemente amo estos colores, us camiseta y su gente", escribió en primera instancia Rolando.

En el comunicado publicado a través de sus canales de comunicación, Schiavi, además de dejar en claro una vez más que no le iniciará un juicio a Boca, disparó contra la dirigencia del Xeneize y marcó: "Rescindir o no un contrato es una decisión que perfectamente pueden tomar las autoridades, lo entiendo y no lo discuto. La forma aquí es importante. Lo que me molestó fue la falta de respeto, el destrato y el ninguneo".

➡ ¿Sos brasileño?

➡ ¿Ganaste un Mundial?

➡ ¿Ganaste un Balón de Oro?



Perfecto, tratá de no meterte con el @Flacoschiavi �� pic.twitter.com/lQQjTgw5zz — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 24, 2021

