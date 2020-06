Ronaldinho rompió el silencio en plena prisión domiciliaria: "Ha sido duro"

Pocos años han sido tan raros como lo está siendo este 2020. La pandemia por el COVID-19 ha sido apenas una de las rarezas que hemos vivido en estos primeros cinco meses de año. Para los futboleros, el arresto de Ronaldinho en Asunción, Paraguay, fue realmente una sorpresa para todos. Las imágenes del astro brasileño en la cárcel o hasta jugando al fútbol con sus nuevos compañeros recorrieron el mundo.

En las últimas horas, el exjugador del Barcelona dio una entrevista con Mundo Deportivo, donde habló por primera vez después de su experiencia en la cárcel y mientras cumple el arresto domicilario. Un beneficio que le concedió la Justicia de Paraguay y que transita junto a su hermano, quien también había sido encontrado culpable como él de "uso de documentos públicos de contenido falso".

"Aquí en el Hotel Palmaroga tenemos un trato excelente. Tenemos todo bien ordenado, estamos muy tranquilos y nos hacen cualquier cosa para pasarlo de la forma más amena posible. Han sido sesenta días largos. La gente en sus casas debe imaginar lo que debe ser no poder hacer lo que estás acostumbrado. Creo que eso es algo que se quedará para siempre en todos nosotros tras vivir esta experiencia tan complicada", aseguró.

Además, contó lo importante que fue el apoyo del Barcelona en uno de los momentos más difíciles de su vida. Hasta habló sobre el rol de Carles Puyol: "Es muy especial la relación que tenemos y lo lindo que lo pasamos en el Barça y con todos los compañeros de esta aventura que es jugar a fútbol. Soy futbolista por amor y profesión. Me conocen bien y saben que no ha sido un momento fácil. Fueron importantes sus palabras y que me apoyaran para salir lo más pronto posible de esta tormenta".

Por último, hasta se animó a responder sobre la vuelta de la Liga de España para Barcelona: "Vivimos una pandemia que nos hace pensar ya en la próxima temporada. Esta ha quedado totalmente comprometida. No tener partidos por tanto tiempo, imaginar estadios vacíos y no tener esa energía que da la afición… Vamos a tener que adaptarnos a esta nueva normalidad. Hablar de gestión del negocio no es lo mío, pero el esfuerzo deberá ser todavía más grande para mantener al club al mismo nivel".

