Ruggeri sobre los hinchas: "A nadie le importa la Selección"

No es ninguna noticia nueva que la relación de los hinchas del fútbol argentino con la Albiceleste ha sido distante en los últimos años. La falta de títulos y muchas veces la carencia de empatía de varias de sus figuras ayudaron a eso. Eso sí, cuando se trata de los Mundiales es una de las parcialidades que más convoca: se juegue en el frío lejano de Rusia o en el calor cercano de Brasil.

Este martes, en un nuevo programa de 90 Minutos de Fútbol debatieron sbre uno de los dilemas que tiene el fanático del fútbol argentino: ¿el hincha prefiere ver a su equipo ganar una Copa Libertadores o ver a la Selección Argentina ganando una Copa del Mundo? En Fox Sports las posturas fueron varias y bastantes diferentes respecto al tema. Para algunas, ni siquiera existe dilema.

Óscar Ruggeri, campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986 y excapitán del conjunto nacional, fue tajante cuando le tocó responder sobre el tema. Para él, los fanáticos solo se suman durante el mes que hay cada cuatro años: el Mundial. Después toman con indiferencia los partidos del conjunto nacional salvo algún que otro torneo como puede ser la Copa América, como pasó el año pasado.

"NO SON HINCHAS DE LA SELECCIÓN... NO LE IMPORTA A NADIE"#90MinutosFOX - Oscar Ruggeri no dudó a la hora de opinar que la gente prefiere una Libertadores a un Mundial. pic.twitter.com/CSpqq6XTmC — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 14, 2020

"No le importa a nadie el tema de la Selección. Cuando llega el Mundial se meten ese mes. Mientras tanto... Preguntale a los hinchas de los clubes que pelean siempre las Copas. No te va a decir uno la Selección", aseguró el Cabezón. Eso sí, dejó en claro que no es postura y no está de acuerdo con esos seguidores: "Está mal. ¡Más vale que está mal", enfatizó Ruggeri en la discusión.

Por último, Daniel Arcucci lo apuró con su pensamiento: "La Selección ya no tiene hinchas. La Selección murió en 2018 por pensamientos como el de ustedes". Y sí, ahí Ruggeri respondió: "¿Qué me mandás pensamientos como el nuestro? Nosotros hablamos de la realidad de lo que pasa. No es hincha de la Selección la gente. Preguntale por la Selección Argentina y le importa a nadie".

