Libman tras suspensión del duelo ante la U: "El 2020 UTC jugó con 14 bajas"

Las autoridades de la Liga 1 decidieron que el encuentro entre Universitario y UTC de Cajamarca por la tercera fecha del campeonato sea suspendido debido a los 11 casos de positivos por coronavirus en el plantel crema.

Un día antes de conocerse la suspensión, el club crema mediante una carta ya había solicitado a los representantes de la Liga 1 que el partido se suspenda, sin embargo, en UTC no tomaron la noticia de buena forma ya que aseguran que no se trata igual a todos los equipos.

En entrevista a Ovación, Salomón Libman, arquero y capitán del equipo de Cajamarca cree que el partido se pudo disputar: "Nosotros queremos ganar los puntos en la cancha, que es lo más justo. Queríamos jugar, ellos tienen una división de menores que por algo trabajan. El año pasado, en la primera fecha tuvimos suspendido, lesionados y por la pandemia presentamos ante Sport Huancayo 14 jugadores y uno de ellos era el tercer arquero, y ante César Vallejo presentamos 16 futbolistas”.

"No me tomó como sorpresa, ya me lo imaginaba por todo lo que se venía hablando y por el comunicado que había sacado Universitario”, agregó Libman.

El gerente deportivo de UTC, Albert Cabanillas también habló sobre el duelo suspendido: "Hay falta de igualdad en el trato, está mal".

