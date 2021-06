Scaloni se reunió con Messi para pedirle que se tome franco

Lionel Messi fue el mejor futbolista de la Selección Argentina en el triunfo 1-0 sobre Uruguay y en la previa al duelo de este lunes ante Paraguay, tras la cena del domingo, Scaloni se reunió en privado con él para hacerle un pedido relacionado a que comience a racionar las energías para llegar de la mejor manera a las instancias de playoffs de la Copa América.

Si bien La Albiceleste no tiene sellado todavía su boleto a cuartos de final, el hecho de tener 4 puntos y que clasifiquen cuatro de los cinco seleccionados que integran cada grupo hace impensado pensar que no estará entre esos ocho mejores del torneo, algo que sí se consumará hoy con una victoria ante el seleccionado paraguayo.

Aunque se planteó que Messi podría no jugar ante Paraguay, lo que Scaloni habría pedido al capitán es en realidad saltearse el partido ante Bolivia, último para Argentina en la fase de grupos. Según se avanzó desde Infobae, el diez habría aceptado la posibilidad de sentarse en el banco de suplentes en ese encuentro, incluso de no ingresar ni siquiera unos minutos.

Pensando en los cuartos de final, el objetivo argentino no es solo clasificar sino hacerlo en el primer o segundo lugar del grupo para asegurarse así que no tocará cruzarse con Brasil antes de tiempo. Allí está la razón principal por la que Messi no saldría del equipo hoy ante Paraguay, sino que lo haría ante Bolivia.

“Creo que el liderazgo de Messi siempre es el mismo dentro de la cancha. Afuera es un chico espectacular, que lleva adelante al grupo como lo ha hecho siempre. En eso no ha cambiado. Su liderazgo lo genera dentro de la cancha”, dijo Scaloni sobre Messi tras su gran partido ante Uruguay. Por todo eso y más, la idea de una lesión o molestia que pudiera dejarlo afuera del tramo definitorio de la Copa América aterra al entrenador y a cualquiera.

