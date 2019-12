Scaloni, sobre tener a Messi: "Un buen grupo le gana a las mejores individualidades"

Lionel Scaloni llegó a la Selección Argentina para cubrir el espacio que Jorge Sampaoli dejó de un día para el otro.

Todo comenzó como un interinato, pero con su buen trabajo se ganó la chance de ser el nuevo entrenador del conjunto Albiceleste.

De esta manera, transitó la Copa América 2019 consiguiendo el tercer puesto, buscará un mejor resultado en la misma competición del año entrante y además, será el responsable de llevar a su país a jugar un nuevo Mundial, el de Qatar 2022.

Cerca del 31 de diciembre, llegó el momento de hacer análisis de todo lo vivido y el DT lo hizo dialogando con Diario Olé.

Entre muchos conceptos, vale rescatar su opinión sobre tener nada más y nada menos que a Lionel Messi en el equipo.

"Más allá de nombres propios, más que nunca el fútbol ahora es un deporte en equipo. Siempre lo fue, siempre, de toda la vida. No hay manera hoy de que un jugador te gane un partido, no hay manera. Ni Leo te gana un partido solo, aunque sabemos que si está bien posiblemente te lo pueda ganar. Pero nosotros no podemos salir a la cancha pensando que tenemos a él y podemos ganar un partido", comenzó explicando.

Luego, reflexionó en lo importante que es tener "en la cabeza la cuestión de equipo, de que hay que trabajar, de que todos tienen que correr cuando no tenemos la pelota", y afirmó: "Yo creo que hoy en día la mayoría de la selecciones potentes, para mí Francia que fue el último campeón del mundo, es un equipo hecho y derecho y todos saben lo que tienen que hacer".

Para cerrar, dejó en claro que para él "un buen grupo le gana a las mejores individualidades", y avisó: "Aun teniendo al mejor de todos, el que nos va a hacer ganar un partido es el equipo. Sigo pensando que necesitamos formar un equipo y necesitamos acompañarlo. Creo que nuestro mayor problema es pensar que cualquier jugador de los nuestros puede ganar un partido".

